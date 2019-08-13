Площадь лесных пожаров в России сократилась

13.08.19 09:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 50 лесных пожаров на площади 6 тыс. га ликвидировали за прошедшие сутки на востоке России, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны во вторник.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5998 га", - говорится в сообщении.

Всего на территории России 266 тыс. 393 га леса, что на 17 тыс. га меньше по сравнению с прошедшими сутками.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Красноярском крае, где тушат 61 очаг на землях лесного фонда на площади 135 тыс. 495 га. В Иркутской области тушат 54 пожара на землях лесного фонда на площади 121 тыс. 629 га. В Якутии спасатели борются с 14 пожарами на площади 1 тыс. 187 га.