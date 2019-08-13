Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
  
В ожидании волны: власти Хабаровска хотят защитить город от наводнения огромной баржей
   
За спиной оппозиции: в российском парламенте усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
13.08.19 09:35

Площадь лесных пожаров в России сократилась

© РИА Новости. Александр Кряжев
13 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 50 лесных пожаров на площади 6 тыс. га ликвидировали за прошедшие сутки на востоке России, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны во вторник.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5998 га", - говорится в сообщении.

Всего на территории России 266 тыс. 393 га леса, что на 17 тыс. га меньше по сравнению с прошедшими сутками.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Красноярском крае, где тушат 61 очаг на землях лесного фонда на площади 135 тыс. 495 га. В Иркутской области тушат 54 пожара на землях лесного фонда на площади 121 тыс. 629 га. В Якутии спасатели борются с 14 пожарами на площади 1 тыс. 187 га.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.08.19 14:33
Мосгорсуд проверит законность отказа Митрохину в регистрации кандидатом в МГД
.
  13.08.19 13:24
Кремль рекомендует получившим отказ в регистрации кандидатам идти в суд
.
  13.08.19 12:13
Глава ФоРГО Костин: протесты оппозиции в связи выборами в МГД будут угасать
.
  13.08.19 11:33
Мастер-классы и спектакли пройдут в Москве в рамках "Цветочного джема"
.
  13.08.19 11:21
Росреестр начал использовать беспилотники для земельного надзора в Москве
.
  13.08.19 09:17
Мэрия отказалась согласовать шествие 17 августа в поддержку кандидатов в МГД
.
  13.08.19 09:11
Девушка, пострадавшая при задержании 10 августа, отказалась от госпитализации
.
  13.08.19 08:48
Более 1,8 тыс. лифтов заменят в Москве до конца года
.
  13.08.19 08:16
Велопрокатом в Москве в сезоне-2019 воспользовались уже 3 млн человек
.
  12.08.19 18:34
ЦИК РФ: отменить выборы в Мосгордуму может только суд


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket