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13.08.19 09:41

Иркутские аграрии начали получать компенсации ущерба от наводнения

© РИА Новости. Андрей Архипов
13 августа. Interfax-Russia.ru - Первые выплаты из федерального бюджета получили аграрии Иркутской области, пострадавшие от паводка, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.

"В минувшие выходные дни в управление федерального казначейства специалистами Минсельхоза и Минфина Иркутской области был направлен реестр для обработки и перечисления средств пострадавшим сельхозпроизводителям. В него вошли четыре сельскохозяйственные организации и 39 крестьянских (фермерских) хозяйств. Деньги переведены на счета получателей", - цитирует пресс-служба министра.

В сообщении отмечается, что компенсация выплачивается по нескольким направлениям: за потерю урожая, гибель сельскохозяйственных животных, утрату сельхозтехники, оборудования, объектов инфраструктуры. Размер выплаты устанавливался, исходя из фактических понесенных затрат и экспертизы, проведенной специалистами Минсельхоза России.

Всего в рамках первого транша из резервного фонда РФ на поддержку пострадавших аграриев Иркутской области было направлено 179,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что общая сумма ущерба аграриев Иркутской области от июньского наводнения, подтвержденная Минсельхозом РФ, составляет около 420 млн рублей. В реестры на возмещение ущерба были включены 5 сельскохозяйственных организаций, 44 крестьянских (фермерских) хозяйства и 2,822 тыс. личных подсобных хозяйства Иркутской области.

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