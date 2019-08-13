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Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы явилась в суд

© РИА Новости. Андрей Старостин
13 августа. Interfax-Russia.ru - Судебное заседание по резонансному делу об изнасиловании в отделе полиции началось в Кировском суде Уфы, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

Потерпевшая явилась на заседание вместе с представителем. Отвечать на вопросы журналистов она отказалась.

Ранее сообщалось, что потерпевшая и ее представитель не пришли на назначенные судом заседания 29 июля и 6 августа 2019 года.

В совершении преступления подозреваются теперь уже бывшие начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Все трое были задержаны 31 октября 2018 года по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

Против них возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.131 (изнасилование), п."а" ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

По решению главы МВД по Башкирии полицейские были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Как установила служебная проверка, в ночь на 30 октября, когда было совершено преступление, потерпевшая и еще одна девушка-дознаватель совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в отделе полиции. Обе сотрудницы были уволены за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Трое обвиняемых со 2 ноября 2018 года находились под арестом. В конце апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест для Яромчука, в мае - для остальных фигурантов.

22 июля состоялось предварительное заседание по делу, на котором суд продлил всем троим домашний арест до 2 января 2020 года.

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