Куйвашев уверен, что вторая ветка метро в Екатеринбурге улучшит экологическую ситуацию

13.08.19 09:55

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину в рамках рабочей встречи, сообщает департамент информационной политики региона.

"Как показывают расчеты, ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта", - приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Он отметил, что развитие метрополитена необходимо городу в связи с проведением Универсиады-2023.

"Кроме того, проектирование и строительство второй ветки метрополитена - задача наиважнейшая для Екатеринбурга еще и с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов и предстоящей в 2023 году Универсиады", - добавил Куйвашев.

Ранее власти Екатеринбурга сообщали, что продолжат работы по проектированию второй ветки метро на собственные средства. Это заявление они сделали после того, как в местных СМИ появилась информация со ссылкой на данные федеральных властей о снижении пассажиропотока в метрополитене Екатеринбурга и о том, что выделять деньги на проектирование второй ветки метро - преждевременно. Глава города считает, что пассажиропоток метрополитена стабилен и не снижается за исключением сезонных колебаний. Кроме того, по его словам, этот проект по-прежнему рассматривается "как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга".

В апреле 2019 года сообщалось, что правительство РФ поручило министерствам транспорта и финансов рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на проектирование и строительство четырех станций метро в Екатеринбурге, а также второй ветки метрополитена. По оценке главы Екатеринбурга Александра Высокинского, общая стоимость строительства метрополитена в Екатеринбурге оценивается в 60-70 млрд рублей. Технологические сроки реализации проекта при наличии финансирования составят 5-6 лет.

В настоящее время в городе действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций. Планируется строительство еще двух веток. Самая новая на данный момент станция - "Чкаловская" - была открыта в июле 2012 года.

В начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение в 2023 году провести Всемирную универсиаду в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.