Экскурсионный катамаран с сотней пассажиров сел на мель в Белом море

13.08.19 10:09

© РИА Новости. Игорь Онучин

13 августа. Interfax-Russia.ru - Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море экскурсионного судна, сообщило во вторник управление МЧС по республике Карелия.

"12 августа в 23:10 в акватории Белого моря, в 9 км от г. Беломорск село на мель экскурсионное судно "Сапфир". Из порта г. Беломорска к месту посадки судна выдвинулись два плавательных средства для эвакуации пассажиров", - говорится в сообщении на сайте главка.

В 05:20 эвакуация пассажиров завершена, о пострадавших не сообщается.

По данным туроператора "Русский Север", пассажирский катамаран "Сапфир" осуществляет перевозки по маршруту Беломорск - Соловки. Заявленная вместимость судна - 250 пассажиров.

В свою очередь, пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР сообщила, что по факту происшествия с экскурсионным катамараном "Сапфир" проводится проверка.

Как уже установил мурманский следственный отдел на транспорте, судно "Сапфир", следуя от порта на Соловках до Беломорского порта, село на мель в трех милях от города Беломорск. При этом на борту находилось 125 человек - четыре члена экипажа и 121 пассажир, в том числе 10 несовершеннолетних.

"На судне установлена течь в техническом отсеке. Ведутся работы по ее устранению. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.