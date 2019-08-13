Беглов на дебатах назвал себя беспартийным хозяйственником среди политиков

13.08.19 10:11

© РИА Новости. Александр Гальперин

13 августа. Interfax-Russia.ru - Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга во вторник впервые встретились на дебатах, темой встречи стал бюджет города.

Врио губернатора Санкт-Петербурга напомнил о планах города увеличить бюджет города до 1 трлн рублей. Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова призвала не экономить, а делать выгодные инвестиции, поскольку "расходы формируют доходы". Кандидат от КПРФ Владимир Бортко говорил о проблеме коррупции и неэффективных тратах на содержание администрации.

Кандидаты затронули вопрос развития транспорта. Амосов подчеркнул необходимость увеличения в два раза финансирования строительства метрополитена. Бортко - что при эффективных тратах бюджета можно сделать бесплатным наземный электротранспорт.

Оппозиционные кандидаты сошлись во мнении о необходимости изменения системы управления, "выстроенной партией "Единая Россия". Амосов отметил, что партия власти активно поддерживает врио губернатора Беглова.

В свою очередь Беглов подчеркнул, что не относится ни к одной партии.

"Я здесь единственный хозяйственник среди политиков, единственный, не принадлежащий ни к одной политической партии. У меня одна партия - наши горожане. Я работаю, чтобы сделать город лучше", - сказал он.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Беглов единственных из всех кандидатов идет на выборы самовыдвиженцем.