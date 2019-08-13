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13.08.19 10:24
Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета на Камчатке
Сначала сообщалось об одном пострадавшем.
"По предварительной информации, пострадали три пассажира. У двоих - переломы ног, у одного - травма шеи", - сказал Хабаров.
По факту происшествия дальневосточное следственное управление на транспорте СКР начало проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
"Проверка проводится по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Следователи уточняют степень повреждения воздушного судна, устанавливают местонахождение документации на вертолет, полетных и технических документов, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось, авиаинцидент произошел во вторник днем. По данным СКР, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 100 км от Петропавловска-Камчатского в районе горы Дзендзур.
Вертолет летел по туристическому маршруту "аэропорт Халактырка - Долина гейзеров - Узон - Дзендзур - аэропорт Халактырка".
Всего на борту были 25 человек.
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