Новый рекорд трафика на Крымском мосту - 36 тысяч машин за сутки

13.08.19 10:30

Фото инфоцентра "Крымский мост"

13 августа. Interfax-Russia.ru - Новый рекорд трафика поставлен на мосту через Керченский пролив в понедельник, 12 августа, когда транспортный переход пересекли за сутки 35 тысяч 989 машин, сообщил информационный центр проекта во вторник.

"Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа 2019 года - 35 тыс. 307 автомобилей. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 тыс. 359 транспортных средств за сутки", - говорится в пресс-релизе.

За 10 недель текущего лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн машин.

"Поток традиционно вырос в пик сезона отпусков. Жители материковой России едут отдыхать на полуостров. В свою очередь многие автотуристы из Крыма отправляются в приморские города Краснодарского края", - поясняет инфоцентр "Крымский мост".

В целом, с начала работы моста - с середины мая 2018 года, - по нему проехало 6,5 млн машин.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.