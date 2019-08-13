Региональный центр "Сириус"появится в Башкирии в декабре

13.08.19 10:35

© РИА Новости. Валерий Мельников

13 августа. Interfax-Russia.ru - Башкирия в продолжение проекта образовательного центра "Сириус", действующего в Сочи, создает региональный центр технической и гуманитарной направленности для одаренных детей, сообщил и.о министра образования Башкирии Айбулат Хажин.

"У нас общероссийский срок ввода "Сириусов" (...) - 1 декабря. Объем финансирования из федерального бюджета - 211 млн рублей", - сказал он на оперативном заседании регионального правительства во вторник.

Центр в Сочи был открыт в 2015 году по решению президента РФ, его целью является раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

"Сириус" работает круглый год. Ежемесячно в него приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей, повышающих в центре свою квалификацию. Образовательные программы реализуются по трём направлениям: "Наука" (математика, физика, химия, биология), "Спорт" (фигурное катание, хоккей, шахматы), "Искусство" (музыка, хореография, живопись, скульптура, литература).

Хажин также сообщил в ходе совещания, что в регионе создается региональный модельный центр дополнительного образования детей, "который станет оператором персонифицированного финансирования дополнительного образования".

В настоящее время в республике доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, составляет 78,5% от их общего количества. До конца года планирует достигнуть показателя в 78,55%.