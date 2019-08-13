Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

13.08.19 10:42

© РИА Новости. Алексей Никольский

13 августа. Interfax-Russia.ru - Прекращено водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска из-за аварии на магистральном водопроводе, ведутся восстановительные работы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе компании "Кубаньводкомплекс" во вторник.

"Ведутся работы по устранению аварии на магистральном водоводе Троицкого группового водопровода. Порыв на участке магистрального водовода диаметром 1220 мм произошел между хуторами Плавненский и Новотроицкий", - сказали в пресс-службе.

По данному трубопроводу вода подается также в населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.

Причина аварии - износ трубы, отметили в пресс-службе.

"В нижней части водовода при штатном режиме подачи воды образовалась трещина. Для ее ликвидации потребовалось остановить работу насосных станций", - уточнил собеседник агентства.

Восстановительными работами руководит министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко, он прибыли на место аварии.

В настоящее время бригады после откачки воды приступили к сварочным работам.

"Прилагаются все усилия, чтобы закончить восстановительные работы до 18.00 мск во вторник", - отметили в пресс-службе.