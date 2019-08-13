Трутнев: разработанная система льгот по Арктике лишена недостатков ТОР

13.08.19 10:53

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие арктического региона, считает, что разработанная для Арктики система преференций избавлена от недостатков пакета льгот, уже успешно работающего на Дальнем Востоке.

"ТОРы (территории опережающего развития - ИФ) себя оправдали, Свободный порт Владивосток себя оправдал. Сейчас мы подготовили систему преференций на Арктику, я считаю, что она - совершенней. Мы ее еще не приняли, ее еще будем докладывать президенту РФ. Но мы учли недостатки, которые видим в сложившейся системе. Совершенствоваться надо постоянно, мы к этому готовы", - сказал Трутнев журналистам во Владивостоке после заседания Совета при полпреде президента РФ в ДФО.

Как сообщало, в мае Минвостокразвития вынесло на общественное обсуждение вариант преференций для проектов в Арктике. Базовым вариантом документа предусматривалось для всех новых проектов в Арктике значительное снижение налогов и их установление на весь срок реализации инвестиционного проекта. Обозначены 4 типа инвестиционных проектов: добыча углеводородов на шельфе, добыча углеводородов на континентальной части, сжижение природного газа и иные проекты.

Льготы для СПГ-проектов предлагались: 7% налога на прибыль, 0% налог на имущество и землю, 7,6% - страховые взносы, а также повышающий коэффициент 3,5 к расходам на геологоразведочные работы при расчете налога на прибыль. Кроме того, добавляется нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет с начала добычи, по истечении 12 лет начинает начисляться НДПИ по действующим сейчас ставкам.

Для шельфовых активов: коэффициент территории добычи применительно к НДПИ в размере 0,15, налог на прибыль - 3%, налог на имущество - 0%, страховые взносы во внебюджетные фонды - 7,6% и тот же самый коэффициент 3,5 к геологоразведке.

Аналогично шельфовой прописана модель для новых углеводородных активов на континенте. За исключением двух моментов: налог на прибыль 7% с зачислением в региональный бюджет, а также предлагается ограничить круг получателей этого типа льгот, в связи с чем отдельно в законе прописывается, что для получения преференций углеводородные активы на суше должны соответствовать требованиям, которые установит правительство России.

Для всех не углеводородных, то есть "иных" проектов предусматривается: 7% налог на прибыль, льготный коэффициент НДПИ 0,3, 0% - налог на имущество и землю и 7,6% вместо 30% - страховые взносы.