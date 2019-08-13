Девять заявок подано на конкурс по развитию Волковского театра в Ярославле

13.08.19 11:01

© РИА Новости. Олег Смыслов

13 августа. Interfax-Russia.ru - На участие в конкурсе концепции развития ярославского театра драмы имени Волкова поступило девять заявок, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Конкурс был объявлен министерством культуры 23 июля, прием заявок завершился 9 августа. Всего в Минкультуры России поступило девять заявок", - говорится в сообщении.

В комиссию по рассмотрению концепций развития театра вошли глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, и.о. ректора Театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин и другие представители театральной общественности.

Также в комиссии будут представители Театра драмы им. Ф. Волкова, заместитель министра культуры России Павел Степанов, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Очная защита проектов состоится 16 августа в Минкультуры РФ.

Участники конкурса должны иметь высшее профессиональное образование в сфере культуры и искусства, стаж работы в должности главного режиссера или художественного руководителя театра не менее 3 и 5 лет соответственно, наличие собственных постановок, а также режиссерский опыт в кино и на телевидении.

5 июля при разбирательстве внутреннего конфликта в театре министр культуры РФ Владимир Мединский уволил директора театра Алексея Туркалова, а худруку Евгению Марчелли объявил выговор. Тот решил уволиться по собственному желанию.

Туркалов был назначен директором театра вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина в декабре 2018 года. До этого он возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы одновременно. 5 июля стало известно, что временно исполнять обязанности директора театра имени Волкова до 20 августа будет заместитель директора по финансам Юлия Серова.

Российский государственный академический театр драмы имени Волкова - старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. В конце мая губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил в соцсетях о том, что руководство страны поддержало предложение о присвоении театру статуса особо ценного объекта наследия.