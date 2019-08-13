Росгидромет подтвердил повышение радиации в 16 раз в Северодвинске 8 августа

13.08.19 11:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 августа. Interfax-Russia.ru - Скачок мощности радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета.

"По информации Северного УГМС (управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ИФ) на 12.00 часов мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки - ИФ) в 6-ти из 8-ми пунктов г. Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) для данной территории", - говорится в информационно-аналитических материалах по результатам мониторинга окружающей среды, размещенных на сайте Росгидромета.

Согласно представленной таблице, максимальные значения 8 августа в Северодвинске составляли от 0,11 до 1,78 мкЗв/ч (на пункте "ПНЗ 1") при среднем значении фона в городе 0,11 мкЗв/ч. Пункт "ПНЗ 1" расположен в Северодвинске на проспекте Труда, д. 48, согласно информации на сайте "Центра природопользования и охраны окружающей среды" Архангельской области. По этому адресу расположен детский сад №66 "Беломорочка".

Спустя полчаса, в 12:30 мск, радиационный фон в шести пунктах измерения радиационного фона снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, еще спустя полчаса, в 13:00 мск, упал до 0,13 - 0,29 мкЗв/ч.

"По состоянию на 14.30 радиационный фон в г. Северодвинск нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч", - говорится в материалах.

Таким образом, повышенный фон регистрировался в течение примерно двух часов с 12:00 до 14:00, следует из представленных данных Росгидромета.

Вместе с тем, в материалах подчеркивается, что в Архангельске - региональном центре и ближайшем крупном городе от Северодвинска - весь день 8 августа превышений мощности дозы гамма-излучения зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что Единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной остановки (ЕГАСМРО) в четверг, 8 августа, не фиксировала роста радиационного фона в Архангельской области в целом и в Северодвинске в частности. Вместе с тем, в Северодвинске работает лишь один пост этой системы, следует из информации на портале ЕГАСМРО. Параллельно в городе работают посты АСКРО, установленные.

Между тем, один из постов в Северодвинске, согласно таблице Росгидромета (назван аббревиатурой "ФОН"), максимально показывал 0,11 мкЗв/ч (среднее значение), хотя соседние посты фиксировали многократное увеличение.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки. Позже в ночь на 10 августа стало известно, что в инциденте погибли семь человек: пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны России.

Как сообщается, трагедия произошла во время инженерно-технических работ на изотопных источниках питания жидкостной двигательной установки.

"По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", - отметили в Росатоме.

По данным Гринпис России, которые ссылаются на управления МЧС по Архангельской области, в Северодвинске был однократно зафиксирован скачок радиационного фона якобы до 2 мкЗв/ч (200 мкР/ч). О кратковременном скачке фона с возвращением к нормальным значениям сообщали также местные власти.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа.

В субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - сказали в "Росатоме".

Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

В "Росатоме" отметили, что трагедия произошла из-за "стечения факторов", отметив, что такое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

По данным госкорпорации, в результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в специализированном медицинском учреждении.

В госкорпорации сообщили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, была надежда найти их живыми. "Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников "Росатома", которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - сказали в "Росатоме".

Таким образом, в результате трагедии на полигоне погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Источники ранее сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

Как сообщалось, после инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

8 августа пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что с 11:50 до 12:20 мск в городе было обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час, тогда как установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов.

В последующие дни власти региона, представители Роспотребнадзора и Гидрометцентра России неоднократно заявляли об отсутствии повышенного, угрожающего здоровью населения радиационного фона в Архангельской области. Управления радиационного контроля и безопасности Швеции и Финляндии тоже не зарегистрировали каких-либо всплесков радиации после взрыва на полигоне.