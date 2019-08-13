Организаторы Worldskills-2019 запустили мобильное приложение для гостей чемпионата

13.08.19 11:19

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 августа. Interfax-Russia.ru - Официальное мобильное приложение WorldSkills Kazan 2019 стало доступно для скачивания в App Store и Google Play, сообщается на сайте Минобразования Татарстана во вторник.

Помимо справочной информации в приложении можно оформить бесплатные билеты на "Казань Экспо", где пройдут соревнования, и купить билеты на церемонии открытия и закрытия, отмечается в пресс-релизе.

Также в приложении можно узнать последние новости чемпионата, расписание автобусов до "Казань Экспо" и обратно, ознакомиться со списком участников и составами команд.

Информация доступна на двух языках: русском и английском.

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа и должен стать самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году. В нем примут участие 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.