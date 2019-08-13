Росреестр начал использовать беспилотники для земельного надзора в Москве

13.08.19 11:21

© РИА Новости. Евгения Новоженина

13 августа. Interfax-Russia.ru - Управление Росреестра по Москве начинает использовать беспилотные комплексы для проведения земельного надзора, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Управлять летательным аппаратом будут инспекторы государственного земельного надзора через наземную станцию, которая может работать в таких режимах, как полет, обработка материалов, анализ полета и привязка фотографий к центрам фотографирования", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что современные беспилотные летательные комплексы (БЛА) поступили в распоряжение ведомства при содействии мэра Москвы Сергея Собянина в рамках соглашения правительства Москвы и Росреестра.

"С помощью беспилотников мы фиксируем нецелевое использование земель даже на труднодоступных участках, в первую очередь, в "новой" Москве. Для максимально эффективной отдачи от использования беспилотных комплексов инспекторы управления будут также обращать внимание на выявление несанкционированных мусорных свалок. Сведения о них будем направлять в Росприроднадзор для рассмотрения и проведения проверок на предмет нарушения природоохранного законодательства", - подчеркнул глава столичного Росреестра Игорь Майданов.

Он добавил, что первый полет беспилотника уже проведен в водоохранной зоне "новой" Москвы. Если на полученных снимках будут выявлены нарушения, специалисты примут меры по выявлению виновных лиц и пресечению нарушений.

В ведомстве подчеркнули, что использование беспилотников не нарушает право на неприкосновенность частной жизни: полеты проводятся на максимальной высоте, при которой детализация исключена.

"Никаких предметов личного обихода, самих людей, огородных растений, животных видно не будет. Вся информация, полученная в ходе аэросъемок, конфиденциальна и распространению не подлежит", - добавили в ведомстве.

В марте этого года сообщалось, что беспилотники, разработанные концерном "Калашников", смогут отследить несанкционированные свалки и утечки вредных веществ в России в рамках проекта "Умный город". В свою очередь в Минстрое отмечали, что ведомство намерено внедрить в России цифровой кадастр строящихся объектов и отслеживать их с помощью беспилотников.