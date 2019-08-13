Мастер-классы и спектакли пройдут в Москве в рамках "Цветочного джема"

13.08.19 11:33

© РИА Новости. Максим Блинов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Кулинарные мастер-классы, лекции, спектакли и концерты организуют с 23 августа по 8 сентября в Москве в рамках фестиваля "Цветочный джем", сообщает во вторник сайт столичного мэра.

"Кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты организуют в рамках фестиваля "Цветочный джем". Они пройдут с 23 августа по 8 сентября. Все мероприятия бесплатны. Фестивальные площадки будут работать на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной и других улицах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мэрии, на мастер-классах гостей фестиваля научат готовить летние десерты - варенье разных сортов, джемы, желе, смузи, сладкую выпечку, а также традиционные английские и немецкие блюда.

В некоторые дни программа фестиваля будет посвящена особым темам: 24 и 25 августа пройдут дни кукольных театров, 30 августа - день джаза, 6 и 7 сентября - дни Англии и Германии, 7 и 8 сентября - дни мюзиклов.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз.

В рамках фестиваля в июне были открыты 42 выставочных сада на площадках по всей Москве. Они будут работать до конца сентября.