Более 1,3 тыс. человек заболели геморрагической лихорадкой в Саратовской области

13.08.19 11:35

© РИА Новости. Илья Питалев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Диагноз "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)" подтвержден более чем у 1,3 тыс. жителей Саратовской области, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном Минздраве во вторник.

"В настоящее время в стационарах остается 250 человек с подозрением на ГЛПС. Всего с начала мая медики лабораторно подтвердили около 1300 случаев заболевания", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что большинство госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

Представитель Минздрава подчеркнул, что с начала августа наметилась тенденция к сокращению случаев госпитализации людей с подозрением на ГЛПС.

В свою очередь администрация Аткарского района Саратовской области в своем аккаунте в Инстаграме сообщает, что из-за ситуации с заболеванием отменен легкоатлетический марафон, запланированный на 18 августа.

Власти со ссылкой на организаторов уточняют, что решение принято на основании постановления санитарного врача региона и рекомендаций территориального управления Роспотребнадзора "об исключении проведения массовых мероприятий на территории активных природных очагов ГЛПС".

Марафон должен был пройти в шестой раз, забеги традиционно проводятся на дистанциях 10, 21 и 42 км.

Как сообщалось, в конце июля из-за ситуации с заболеванием был отменен музыкальный фестиваль музыки и авторской песни в Петровском районе Саратовской области.

От лихорадки умерла пациентка одной из клиник города. Это первый смертельный случай в этом году от ГЛПС в регионе.

Последнее резкое увеличение активности природных очагов ГЛПС в Саратовской области наблюдалось в 2014 году.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. Основной распространитель заболевания - рыжая полевка.