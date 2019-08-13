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13.08.19 11:35
Более 1,3 тыс. человек заболели геморрагической лихорадкой в Саратовской области
"В настоящее время в стационарах остается 250 человек с подозрением на ГЛПС. Всего с начала мая медики лабораторно подтвердили около 1300 случаев заболевания", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что большинство госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному.
Представитель Минздрава подчеркнул, что с начала августа наметилась тенденция к сокращению случаев госпитализации людей с подозрением на ГЛПС.
В свою очередь администрация Аткарского района Саратовской области в своем аккаунте в Инстаграме сообщает, что из-за ситуации с заболеванием отменен легкоатлетический марафон, запланированный на 18 августа.
Власти со ссылкой на организаторов уточняют, что решение принято на основании постановления санитарного врача региона и рекомендаций территориального управления Роспотребнадзора "об исключении проведения массовых мероприятий на территории активных природных очагов ГЛПС".
Марафон должен был пройти в шестой раз, забеги традиционно проводятся на дистанциях 10, 21 и 42 км.
Как сообщалось, в конце июля из-за ситуации с заболеванием был отменен музыкальный фестиваль музыки и авторской песни в Петровском районе Саратовской области.
От лихорадки умерла пациентка одной из клиник города. Это первый смертельный случай в этом году от ГЛПС в регионе.
Последнее резкое увеличение активности природных очагов ГЛПС в Саратовской области наблюдалось в 2014 году.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. Основной распространитель заболевания - рыжая полевка.
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