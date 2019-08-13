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13.08.19 11:42
Очередной форум СМИ России и Китая пройдет в сентябре во Владивостоке
"V Форум СМИ России и Китая состоится 3 сентября "на полях" Восточного экономического форума - 2019. В медиафоруме примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран", - сообщил во вторник Россконгресс.
Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства России - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа.
Российско-китайские медиафорумы традиционно проводятся "на полях" крупных международных мероприятий. В 2017 году III форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. В 2018 году IV медиафорум прошел в Шанхае во время визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в КНР.
V Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
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