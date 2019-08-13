Биржевой мост отремонтируют в Санкт-Петербурге

13.08.19 12:05

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Проект капитального ремонта Биржевого моста в Санкт-Петербурге одобрен Главгосэкспертизой России. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в ходе работ планируется очистить опоры моста и отреставрировать их гранитную облицовку. Также будут реконструированы технические помещений, где расположены подъемные механизмы моста. Новые встроенные технические помещения обустроят под насосную станцию с комплексной системой очистки сточных вод, а также отремонтируют помещения русловых опор.

Кроме того, специалисты отремонтируют перила моста с сохранением их первоначального вида.

В ведомстве добавили, что финансирование всех работ будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

Первый деревянный Биржевой мост через Малую Неву, соединявший Васильевский и Петроградский острова, был построен в 1894 году. Позже деревянные рамы моста были заменены на металлические, а ручные лебедки - на электрические. В советские годы строение называлось мостом Строителей. В 1960 году мост сделали железобетонным и украсили чугунными решетками с трезубцем Нептуна. В это же время рядом с мостом была обустроена набережная Макарова. Мост Строителей вместе с Дворцовым мостом составил единую композицию. В 1989 году мост вернул свое прежнее название - Биржевой мост.