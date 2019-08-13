Уровень Амура в Хабаровском крае может подняться на метр выше прогнозируемого

13.08.19 12:11

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 августа. Interfax-Russia.ru - Гребень паводка можно подойти к Хабаровскому краю к 22 августа, вместо прогнозируемого ранее 14 августа, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского край по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

"Гребень может сдвинуться на 7-9 дней от прошлого прогноза. Это связано с прохождением двух циклонов в Китае и Японии, которые могут объединиться 16-17августа", - сказал Литвинчук на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, отметки уровня воды будут в среднем на метр-полтора выше ранее прогнозируемых. В некоторых районах края он составит около 7 метров.

"Больше всего следствия непогоды почувствует Ванинский и Советско-Гаваньский районы. Там в течение трёх суток ожидается выпадение порядка 150 мм осадков и усиление ветра до 26 м/с", - отметил Литвинчук.

Как сообщалось ранее, гребень паводка ожидался в Хабаровском крае 12-14 августа. Уровень Амура у Хабаровска прогнозировался 550-600 см.