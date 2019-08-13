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Глава ФоРГО Костин: протесты оппозиции в связи выборами в МГД будут угасать

© РИА Новости. Александр Вильф
13 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что протестная активность в связи выборами в Мосгордуму будет спадать, у оппозиции нет формализованной повестки.

"Интерес горожан к проблеме недопуска ряда "громких" политиков, если верить "Петербургской политике" и Левада-Центру, невысок и имеет все предпосылки для снижения", - сказал Костин во вторник в интервью "Интерфаксу", комментируя митинг оппозиции 10 августа на проспекте им. Академика Сахарова.

По его словам, среди организаторов и участников есть радикальная группа, которая не только устраивает несанкционированные акции, но и разрешенные мероприятия стремится перевести в этот формат, провоцируя столкновения с полицией.

"Это работает на снижение готовности участвовать в этих мероприятиях", - полагает эксперт.

Костин считает, что у оппозиции нет формализованной повестки протестов, а "любая конкретизация резко ограничит число тех, кого интересуют эти митинги" и "диссонанс между незначительностью стартовых требований, драматизмом призывов и риторики станет очевиден".

Эксперт обратил внимание на то, что на митинг 10 августа приходили люди с плакатами и по общеполитической тематике, и по гражданской, и по международной.

"Это, в свою очередь, хоть и косвенно, но показывает, что на Сахарова пришли не только те, которые недовольны ходом кампании в Москве, но и значительная часть просто стандартного набора политически активных и протестных граждан, которые готовы митинговать по любому поводу в любое время, и это для них стало основным политическим времяпрепровождением", - сказал Колстин.

10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный с властями столицы митинг оппозиции в котором по данным ГВД Москвы приняли участие около 20 тыс человек, а "белого счетчика" - более 50 тыс. человек. На митинге выступили в том числе, популярные среди молодежи репер Face, группы IC3PEAK и "Кровосток".

В конце митинга прозвучали призывы продолжить акцию "прогулкой" по Москве, хотя правоохранительные органы неоднократно официально предупреждали о недопустимости таких действий и об ответственности за них в соответствии с законом. Полиция пресекла эти акции, были задержаны около 200 человек.

Полный текст интервью будет размещен во вторник на сайте www.interfax.ru.

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