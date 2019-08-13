Уральские казаки хотят создать зоополицию на президентский грант в 4 млн рублей

13.08.19 12:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Уральские казаки подали заявку в Фонд президентских грантов на организацию в Екатеринбурге зоополиции для защиты животных, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" организатор проекта атаман Геннадий Ковалев.

"Экипаж будет состоять из ветеринара, юриста, журналиста и 2 казаков для охраны. В общем, пять человек - это сколько помещается в машину одну легковую", - добавил Ковалев.

По словам атамана, зоополиция будет выезжать на место происшествия по звонку очевидцев или волонтеров проекта. Если факт живодерства подтвердится, информацию передадут в полицию. При отказе в возбуждении уголовного или административного дела, штатные юристы и журналисты начнут привлекать к истории максимальное внимание общественности.

Для реализации проекта в Екатеринбурге казакам необходимо около 3,9 млн рублей. Эту сумму инициаторы проекта намерены получить в Фонде президентских грантов.

"Если удачный будет опыт по Екатеринбургу, то распространим его на всю Россию, - сказал Ковалев.

На Урале первый экипаж зоополиции может появиться уже 1 ноября.