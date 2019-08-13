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13.08.19 12:24
Малообеспеченные первоклассники Подмосковья получат портфель с канцтоварами
"С 1 сентября подмосковные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения (прим. 12 493 рублей), в которых в этом году ребенок пойдет в первый класс в одну из Подмосковных школ, получат подарок первокласснику - рюкзак с анатомической спинкой и школьно-письменные принадлежности", - говорится в сообщении.
Для этого, с 22 августа в управление социальной защиты населения может обратиться один из родителей ребенка-первоклассника с заявлением и справкой о доходах. С 1 сентября там же родитель получит собранный ранец для своего ребенка.
"Мы надеемся, что такой подарочный набор для первоклассника станет полезным и нужным для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выдача портфеля начнется с 1 сентября в наших управлениях социальной защиты в муниципальных образованиях", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Ирины Фаевской.
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