Малообеспеченные первоклассники Подмосковья получат портфель с канцтоварами

13.08.19 12:24

© РИА Новости. Илья Питалев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Подмосковные первоклассники из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получат 1 сентября портфель с необходимыми школьными принадлежностями, сообщает пресс-служба министерства социального развития

"С 1 сентября подмосковные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения (прим. 12 493 рублей), в которых в этом году ребенок пойдет в первый класс в одну из Подмосковных школ, получат подарок первокласснику - рюкзак с анатомической спинкой и школьно-письменные принадлежности", - говорится в сообщении.

Для этого, с 22 августа в управление социальной защиты населения может обратиться один из родителей ребенка-первоклассника с заявлением и справкой о доходах. С 1 сентября там же родитель получит собранный ранец для своего ребенка.

"Мы надеемся, что такой подарочный набор для первоклассника станет полезным и нужным для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выдача портфеля начнется с 1 сентября в наших управлениях социальной защиты в муниципальных образованиях", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Ирины Фаевской.