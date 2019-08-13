Минобороны и МЧС РФ получат 4 млрд руб. на расходы по борьбе с пожарами

13.08.19 12:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда правительства средств на покрытие расходов Минобороны и МЧС по тушению лесных пожаров.

В соответствии с документом, опубликованном на портале правовой информации, Минобороны России на эти цели выделяются бюджетные ассигнования в объеме свыше 1,7 млрд рублей, МЧС России - в объеме 2,3 млрд рублей.

Кроме того, из Резервного фонда правительства в текущем году направляются средства Рослесхозу на мероприятия по тушению пожаров в Якутии (на площади порядка 1,2 млн га), на территории Красноярского края (на площади около 1 млн га), в Иркутской области (на площади свыше 700 тыс. га).

Рослесхоз должен проконтролировать целевое использование выделяемых средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года.

Ассигнования трем регионам на борьбу с лесными пожарами распределены следующим образом: Якутии - более 390 млн рублей, Красноярскому краю - свыше 730 млн, Иркутской области - более 765 млн рублей.