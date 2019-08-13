Корабли Северного флота перейдут по Енисею вглубь материка

13.08.19 12:49

© РИА Новости. Павел Львов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Арктическая группировка Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" вышла из порта Диксон и приступила к переходу по реке Енисей в порт Дудинка, сообщили в пресс-службе флота.

"Вместе с БПК "Вице-адмирал Кулаков" следуют большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога" и ледокол "Илья Муромец". Экипажи обоих десантных кораблей совершают переход по Енисею уже 3-й раз, а БПК "Вице-адмирал Кулаков" и ледокола "Илья Муромец" - впервые",- сообщил Северный флот.

Там сообщили, что переход от порта Диксон до порта Дудинка проходит против течения Енисея и занимает около 40 часов.

"В районе порта североморцы отработают высадку морского десанта на необорудованное побережье и выгрузку боевой техники. Военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота, принимающие участие в походе, при поддержке экипажей боевых кораблей проведут учение по захвату побережья, удерживаемого противником с имитацией боевой стрельбы",- сообщили в пресс-службе.