Кремль рекомендует получившим отказ в регистрации кандидатам идти в суд

13.08.19 13:24

© РИА Новости. Сергей Гунеев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал незарегистрированным кандидатам на выборы в Мосгордуму отстаивать свои права в суде.

"Любой кандидат в депутаты, получив отказ (в регистрации - ИФ), правомочен обратиться в суд и оспорить решение избирательной комиссии. Законом предусмотрена процедура, и здесь все абсолютно четко, здесь нет никакой двусмысленности", - сказал Песков журналистам во вторник.

В Кремле надеются, что на все спорные ситуации, возникшие вокруг выборов в Мосгордуму, будут даны ответы, необходимые внутренние и служебные проверки проводятся.

"Мы надеемся, что на все вопросы, на все спорные ситуации, которые стали резонансными, будут даны соответствующие ответы. Есть основания на это надеяться, потому что необходимые проверки внутренние, служебные расследования - все проводится", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Кроме того, он напомнил, что ведется следствие по ряду важных резонансных дел.

При этом Песков подчеркнул, что "в случае появления каких-то судебных исков, мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем рассматриваться в суде".

При этом Песков заявил, что ему неизвестно о рассмотрении вопроса об отмене или переносе выборов в Мосгордуму, и посоветовал обратиться по этому поводу в ЦИК.

"Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос рассматривался. Все-таки это вопрос избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии. Я не располагаю такой информацией", - сказал пресс-секретарь президента.

Так он ответил на вопрос о том, насколько в Кремле рассматривается возможность отмены или переноса выборов, назначенных на сентябрь.

Песков подчеркнул, что выход на протестные акции большого количества людей "безусловно, заслуживает внимания". "И, конечно, мы обращаем на это внимание, и очень внимательно отслеживаем те моменты, по которым у людей возникают вопросы. И делаем это не только мы, а делают это, главным образом, городские власти, потому что все-таки речь идет о выборах в Мосгордуму", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Пескова заверил, что Кремль фиксирует материалы, свидетельствующие о нарушениях со стороны как участников массовых акций, так и органов правопорядка, но вмешиваться в ситуацию - не прерогатива администрации президента.

"И то, и другое мы фиксируем, принимаем к сведению. Но еще раз повторяю, администрация президента не может и не должна выносить какие-то вердикты на этот счет, это не прерогатива Кремля. Единственный, кто вправе выносить решение, это суд", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, наблюдал ли Кремль несоразмерное применение силы со стороны полиции по отношению к участникам массовых акций.

"Безусловно, мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее служебное расследование, внутренняя проверка", - сказал Песков, комментируя информацию о жестких действиях полиции в отношении участников акций, в том числе видео, где сотрудник правоохранительных органов бьет в живот девушку во время задержания.

В Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка в отношении участников протестных акций, но "абсолютно оправданными" действия по пресечению беспорядков, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

"Мы считаем, первое - абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти, и считаем абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков", - сказал Песков.

При этом Песков подчеркнул, что "в случае появления каких-то судебных исков, мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем рассматриваться в суде".

Кроме того, в Кремле фиксируют и материалы, которые свидетельствуют о "неповиновении, и более того, агрессии по отношению к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым", заявил Песков.

"Мы же с вами видели разные кадры (на акциях протеста - ИФ). Видели кадры, которые по крайне мере подпадают, например, под то же слово "насилие". По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в настоящее время выполняются следственные действия, которые "как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и факты неподчинения представителям органов власти, оказания им сопротивления".

В связи с этим пресс-секретарь главы государства призвал четко дифференцировать согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера, а также действия, "которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки".

"Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое - и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности и делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций", - сказал Песков.

Представитель Кремля призывает не давать волю эмоциям при оценке действий правоохранительных органов и протестующих на массовых акциях в центре Москвы и дождаться результатов официального расследования.

"Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями. Поэтому использовать фразы "неправомерное применение силы", "неправомерное отстранение от выборов", "неправомерные аресты" и так далее (мы не должны - ИФ). Это может делать только или ведомство, которое это делает, по итогам служебной проверки, или (это) устанавливает суд. Мы с вами этого делать не можем и не имеем на это права", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он посоветовал дождаться решения судов, "которые охарактеризуют то, что происходило".