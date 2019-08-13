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13.08.19 13:29
Путин посетит фестиваль в Херсонесе и обсудит трассу "Таврида" с подрядчиками
"Сегодня президент работает в Крыму, он посетит государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический", там проходит международный фестиваль оперы и балета", - сказал Песков.
Также, по его словам, в планах Путина сегодня разбор вопросов дорожного строительства: президент встретится с подрядчиками, которые строят дорогу Керчь-Феодосия-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, то есть трассу "Таврида".
"Путин хочет детально ознакомиться с тем, как идут дела, в срок ли они идут, есть ли проблемы и т.д.", - сказал Песков.
Кроме того, сегодня Путин пообщается с вице-премьером Ольгой Голодец о том, как ведется подготовка к строительству культурно-образовательного музейного комплекса в Севастополе.
В среду президент будет работать в Москве.
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