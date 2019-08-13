Путин посетит фестиваль в Херсонесе и обсудит трассу "Таврида" с подрядчиками

13.08.19 13:29

© РИА Новости. Алексей Дружинин

13 августа. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства Владимира Путина во вторник.

"Сегодня президент работает в Крыму, он посетит государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический", там проходит международный фестиваль оперы и балета", - сказал Песков.

Также, по его словам, в планах Путина сегодня разбор вопросов дорожного строительства: президент встретится с подрядчиками, которые строят дорогу Керчь-Феодосия-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, то есть трассу "Таврида".

"Путин хочет детально ознакомиться с тем, как идут дела, в срок ли они идут, есть ли проблемы и т.д.", - сказал Песков.

Кроме того, сегодня Путин пообщается с вице-премьером Ольгой Голодец о том, как ведется подготовка к строительству культурно-образовательного музейного комплекса в Севастополе.

В среду президент будет работать в Москве.