Кремль: российские разработки современного оружия значительно опережают США

13.08.19 13:39

© РИА Новости. Илья Питалев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Заявление президента США Дональда Трампа о том, что американцы имеют продвинутые технологии, подобные тем, что испытывались на полигоне в Архангельской области, не является для России новой информацией, РФ обладает более совершенными разработками, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, которые говорили о том, что в США проводятся подобные исследовательские программы. И, конечно, было бы странно, если бы страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира, не занималась бы такими проектами. Эта информация не является новой", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными", - отметил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, чьи разработки в этой области являются более передовыми - российские или американские.

Отвечая на вопрос, насколько недавние аварии, в частности на глубоководном аппарате на Дальнем Востоке и при испытании на полигоне в Архангельской области, отбрасывают Россию назад в попытках создать наиболее современные виды вооружений, Песков отметил: "Об этом могут говорить только специалисты, насколько это вообще связано с этими попытками".

"Аварии, к сожалению, случаются. Это трагедии. И в данном случае нам важно помнить о тех героях, которые потеряли свои жизни в результате этих аварий", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ также призвал ориентироваться только на информацию российской стороны относительно ЧП при испытаниях в Неноксе. Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Трампа, что взрыв на полигоне под Архангельском имеет отношение к ракете "Буревестник".

"Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет, они дали информацию, объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к героической гибели наших коллег. Больше мне добавить к этому нечего, призываю вас ориентироваться на информацию, которую дает наша организация", - сказал Песков журналистам во вторник.

Трамп заявил во вторник, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник" - ИФ) заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!" - написал Трамп в твиттере.

О ЧП, произошедшем на полигоне в Неноксе Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Во данным военного ведомства, во время испытаний произошел взрыв реактивной двигательной установки. "Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - подчеркнули в Минобороны РФ.

В то же время в сопредседатель группы "Экозащита" Владимир Сливяк сообщал "Интерфаксу", что местные власти официально подтвердили краткосрочный скачок радиационного фона в Северодвинске.

В минувшую субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в специализированном медицинском учреждении.

По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.