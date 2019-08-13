В Севастополе запустят троллейбус с историческими экспозициями

13.08.19 14:14

Фото с официального сайта правительства Севастополя

13 августа. Interfax-Russia.ru - Троллейбус с экспозициями и перфомансами будет курсировать в сентябре по Севастополю, акция станет частью военно-исторического фестиваля, сообщает пресс-служба правительства города.

"Театрализованный троллейбус - одна из иммерсивных программ фестиваля. С 9 по 12 сентября в необычном транспорте появятся античные воины, американские золотоискатели, газетчик и горожане XIX века, древнерусский ансамбль и гармонист времен Великой Отечественной войны", - отмечается в пресс-релизе.

Реконструкторы познакомят пассажиров с историей города через музыкальные выступления, перфомансы и театральные сценки, которые будут происходить на глазах случайных зрителей каждые 15 минут.

Основная часть VI Крымского военно-исторического фестиваля пройдет с 7 по 15 сентября на Федюхиных высотах - под севастопольской Балаклавой. Запланированы мастер-классы по ремеслам, лекции на исторические темы и масштабные реконструкции боев времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, организаторы готовят бесплатные пешеходные экскурсии по знаковым местам периода Крымской войны. Жители города и туристы смогут узнать о русском флотоводце Павле Нахимове и его роли в истории Севастополя, о Синопском сражении 1853 года, когда русские моряки разгромили турецкую эскадру, а также оборонительной системе города того периода.

Как сообщалось, на Фединых высотах, где проходит фестиваль, инвестор строит военно-исторический парк на 128 га. Стоимость проекта - 524 млн рублей, открытие запланировано на май 2020 года.

Федюхины высоты связаны с тремя крупнейшими полевыми сражениями Крымской войны (1853-1856), во время Первой обороны Севастополя здесь располагался резервный корпус французской армии, в годы Великой Отечественной в этом месте шли тяжелые бои.