Российские писатели проведут мастер-классы для начинающих авторов в Петербурге

13.08.19 14:30

© РИА Новости. Евгения Новоженина

13 августа. Interfax-Russia.ru - В Петербурге стартует открытая литературная школа "Россия: диалог культур, сообщил во вторник куратор проекта, писатель Андрей Аствацатуров.

"В рамках нашей школы мы собрали людей, которые связаны с русской литературой, но при этом являются представителями разных регионов страны. Это писатели, лауреаты премий с большими тиражами сочинений, и каждому из них есть что сказать. Мы попытались вместе с этими людьми, которые в силу своего происхождения решают разные эстетические задачи, сформировать диалог - диалог культур", - сказал Аствацатуров.

Литературная школа пройдет с 15 по 28 августа в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В программе - 12 встреч с ведущими российскими писателями, их адресаты - молодые авторы и те, кто хочет познакомиться с современным литературным процессом в России и научиться вдумчивому чтению художественного текста.

По словам Аствацатурова, встречи будут проходить в следующем формате: сначала куратор проведет вводную лекцию о тенденциях и проблемах современной литературы, затем актеры под руководством режиссера Ксении Никитиной прочитают произведение приглашенного писателя, который после читки поделится опытом и секретами литературного мастерства.

"Мы будем рассказывать не о себе, не о своих книгах, а о технике написания литературного произведения: способах организации повествования, построения конфликта - и вообще о многих проблемах, которые могут возникнуть у начинающего автора", - подчеркнул он.

Вместе с Аствацатуровым литературную школу курирует писатель Дмитрий Орехов. В качестве приглашённых участников - преподавателей - заявлены председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов, лауреат Букеровской премии Михаил Елизаров, прозаик и литературный критик, ответственный секретарь премии "Национальный бестселлер" Вадим Левенталь, лауреат премии Александра Грина Наринэ Абгарян, лауреат независимой литературной премии "Дебют" Арслан Хасавов, романисты Герман Садулаев, Ильдар Абузяров, Мария Ануфриева, мастер короткого рассказа Валерий Айрапетян и др.

Организаторы отметили, что проект является некоммерческим, на занятиях школы смогут присутствовать все зарегистрировавшиеся участники. Кроме того, в социальных сетях проведут видеотрансляции занятий.

Проект литературной школы "Россия: диалог культур" приурочен к 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой и 30-летию музея поэта в Фонтанном Доме, а также 100-летию Дома Искусств, который объединил молодых поэтов и писателей в тяжелые послереволюционные годы и стал площадкой для творческого диалога и эксперимента.