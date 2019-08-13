Мосгорсуд проверит законность отказа Митрохину в регистрации кандидатом в МГД

13.08.19 14:33

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 августа. Interfax-Russia.ru - Представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин подал в Мосгорсуд жалобу на отказ в регистрации кандидатом по 43-му округу на выборах в Мосгордуму.

"В суде зарегистрирован иск Митрохина к окружной избирательной комиссии об отмене ее решения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суд Ульяна Солопова.

Она добавила, что рассмотрение иска назначено на вторник.

Также Солопова отметила, что в суд также ранее поступило аналогичное исковое заявление от незарегистрированного кандидата Елены Русаковой (37 округ, "Яблоко"). "В настоящее время исковое заявление оставлено без движения", - уточнила представитель Мосгорсуда.

По ее словам, с начала избирательной компании в суд поступило 62 иска, большинство из которых уже рассмотрены.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе - муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

С середины июля в Москве прошел ряд согласованных и несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов в МГД. Последний, 10 августа, собрал на проспекте Сахарова, по данным МВД, 20 тыс. человек. Волонтерская организация "Белый счетчик" насчитала порядка 50-60 тыс. человек.