Песков: безопасность населения в связи с ЧП в Неноксе обеспечивается полностью

13.08.19 14:36

© РИА Новости. Ольга Халманова

13 августа. Interfax-Russia.ru - В Кремле заверили, что все компетентные органы задействованы для обеспечения полной безопасности граждан РФ в связи с аварией на полигоне в Архангельской области.

"Мне нечего добавить к тому, что я сказал технологически. Могу лишь заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами обеспечивается полностью безопасность граждан РФ. В этом не должно быть никаких сомнений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о скачке радиационного фона в районе военного полигона 8 августа.

Росгидромет во вторник сообщил, что 8 августа в Северодвинске после ЧП на военном полигоне радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок мощности радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета.

Повышение радиационного фона в Северодвинске было кратковременным и не представляло опасности для населения, сообщил "Интерфаксу" во вторник экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

В воскресенье в интервью "Интерфаксу" Онищенко сказал, что чрезвычайное происшествие на военном полигоне в Архангельской области не требовало эвакуации населения.

"Были приняты исчерпывающие меры, адекватные ситуации. Там были "коротыши" - короткоживущие элементы. Период их полураспада исчисляется минутами и часами. И объем был незначительный. Необходимости в эвакуации не было ни по каким признакам", - сказал Онищенко.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили трое военных и трое специалистов "Росатома".