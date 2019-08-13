Скандальные изображения солдат на памятнике в амурском поселке были взяты из интернета

13.08.19 14:52

© РИА Новости. Сергей Ким

13 августа. Interfax-Russia.ru - Дизайнеры, которые разработали вызвавший резонанс проект обновления памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в амурском поселке, нашли свой вариант в интернете и не советовались с экспертами.

После ремонта памятника в селе Дипкун местные жители заметили, что вместо красноармейцев на нем изображены силуэты современных солдат. В социальных сетях, где обсуждался обновленный вариант, выдвигались предположения, что винтовки у воинов на панно похожи на "натовские".

В рекламном агентстве в Благовещенске, дизайнеры которого занимались разработкой проекта, сообщили, что свои варианты для обновленного памятника они искали в сети.

"Силуэты мы сделали на основе источников из интернета. Такую картинку выдал поисковик. Мы не специалисты по оружию", - рассказал один из рекламщиков агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

На вопрос, консультировались ли они с военными экспертами, разработчики пояснили, что такой возможности у них не было.

В свою очередь в компании ООО "МК "Тында-город", которая выполняла заказ администрации Дипкуна по реконструкции монумента, сообщили, что было подготовлено несколько эскизов.

"Мы предложили заказчику пять вариантов. Сделали тот, который был выбран. Варианты картинок нам прислали дизайнеры из Благовещенска. Все они согласовывались с главой администрации, на чем они там остановились, то и сделали", - сказал агентству директор ООО "МК "Тында-город" Евгений Мищенко.

По его словам, работы по замене панно на памятном знаке в Дипкуне начнутся на следующей неделе.

По данным местных СМИ, вызвавшие негодование сельчан изображения солдат с памятника уже демонтировали.

Ситуацией заинтересовалась и прокуратура. По факту нанесения некорректного изображения начата проверка.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Между тем в распоряжении "Интерфакса" оказался новый вариант панно для памятника в селе Дипкун. На нем изображены солдаты в касках, которые держат в руках винтовки со штык-ножами.

Ранее со ссылкой на и.о. главы администрации поселка Дипкун Ирину Сокольникову сообщалось, что памятный знак погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам было решено обновить к 45-летию БАМа.

На вариантах, которые были присланы исполнителем заказа, были видны лишь силуэты. Определить, что контуры солдат в военной форме и с винтовками относятся к более поздним временам, смогли лишь после установки металлического панно.

Глава Дипкуна отметила, что заказ был выполнен в июне, заменить его до сегодняшнего дня не позволяли затяжные дожди в регионе.