В Госдуме поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплат

13.08.19 15:00

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 августа. Interfax-Russia.ru - Дискуссию по разработке законопроекта о сокращении рабочей недели до четырех дней депутаты готовы начать уже в сентябре, заявил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

"Инициативу о введении четырехдневной рабочей недели мы безусловно поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию", - приводят слова Исаева во вторник в пресс-службе фракции.

Парламентарий добавил, что "депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта, дискуссия может стартовать уже в сентябре".

При этом Исаев подчеркнул важность сохранения существующего уровня заработной платы сотрудников при сокращении продолжительности их рабочей недели.

"Сохранить зарплату - это необходимое условие перехода. Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета", - сказал он.

Исаев также считает, что сокращение рабочей недели будет способствовать уменьшению роста безработицы.

При этом, по его мнению, но переход к четырехдневной рабочей неделе должен осуществляться постепенно. "Этот переход должен осуществляться в соответствии с возможностями экономики и осуществляться постепенно, что позволило бы экономике, работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений", - сказал замглавы фракции.

Парламентарий отметил, что еще в конце 19-го - начале 20 века многим казалось невозможным предложение о переходе на восьмичасовой рабочий день. Переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы - это также вполне осуществимая инициатива, считает он.

Исаев напомнил, что соответствующее предложение о введении четырехдневной рабочей недели выдвинула Федерация независимых профсоюзов России.

Исаев также сказал, что аналогичную идею озвучил лидер "Единой России", председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на генеральной конференции по Международной организации труда в июне 2019 года.

Тогда Медведев отметил, что развитие экономики, информатизация и роботизация производства требует меньшего количества необходимого полезного рабочего времени сотрудников предприятий.