Транспортная схема Тулы изменится с 2020 года

13.08.19 15:21

© РИА Новости. Евгений Одиноков

13 августа. Interfax-Russia.ru - В Туле с 2020 года будет действовать новая схема перевозки пассажиров муниципальным и коммерческим транспортом, сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам заместителя главы администрации Тулы Алексея Крыгина, которые процитированы в сообщении, новая транспортная схема города разработана специалистами ГБУ "МосТрансПроект".

"Проект предусматривает исключение дублирования маршрутов, увеличение числа автобусов большой и средней вместимости, использование современного транспорта повышенной комфортности, оборудованного для лиц с ограниченными возможностями", - подчеркнул Крыгин.

Для организации работы перевозчиков создано муниципальное учреждение "Организатор перевозок города Тулы".

"Предприятие получит все инструменты для контроля качества обслуживания пассажиров, соблюдения расписания движения, состояния транспортных средств, безопасности движения", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Тульской области Сергея Егорова.

Также в городе будет внедрена единая система оплаты проезда с предоставлением льгот на всех видах транспорта.

В общей сложности на маршруты Тулы ежедневно выходит до 1,3 тыс. единиц транспорта для перевозки пассажиров.