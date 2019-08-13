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13.08.19 15:25

В Ханты-Мансийске намерены полностью избавиться от борщевика

© РИА Новости. Александр Вильф
13 августа. Interfax-Russia.ru - Городские службы Ханты-Мансийска планируют до конца сентября текущего года полностью очистить город от борщевика Сосновского, сообщается на сайте горадминистрации во вторник.

Отмечается, что опасный сорняк особенно сильно разросся в районе переулка Южный, улиц Отрадная и Гагарина, где в 1980-х годах располагался сельскохозяйственный питомник.

В связи с чем с 7 по 11 августа в этих районах была проведена химическая обработка борщевика.

Следующими этапами борьбы с сорняком станет его скашивание и вспашка земли, которые завершатся до 25 сентября.

Всего городские службы собираются провести работы по рекультивации борщевика Сосновского на площади около 18 тыс. кв. метров.

Борщевик Сосновского опасен своим соком, который при попадании на кожу вызывает аллергическую реакцию и ожоги.

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