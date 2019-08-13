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13.08.19 15:36

Лучшие бейсджамперы соревнуются в прыжках с высоты 3 тыс. метров в Ингушетии

© РИА Новости. Нина Зотина
13 августа. Interfax-Russia.ru - В горном Джейрахском районе Ингушетии стартовал Международный фестиваль по бейсджампингу "Легенда гор-2019" памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Вореводина, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя республики.

"В фестивале, который проводится при поддержке врио главы региона Махмуда-Али Калиматова, принимают участие 25 спортсменов. Среди них представители Москвы, Кирова, Рязани, Подмосковья, Курска, Санкт-Петербурга, Мурманска, а также Италии, Бразилии, Турции и других стран", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все участники - как профессиональные бейсджамперы, так и начинающие спортсмены от 18 лет и выше.

Накануне спортсмены совершали пробные прыжки с самой высокой точки - горы Цей-Лоам, высота которой составляет более 3 тыс. м.

Во вторник спортсмены начали прыжки с горы Мят-Лоам.

Организаторы фестиваля - министерство спорта Ингушетии совместно с известным московским бейсджампером Алексеем Дроздовым. Именно он будет оценивать результаты соревнований.

Мероприятие завершится 17 августа.

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