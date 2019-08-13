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13.08.19 15:46
Режим ЧС из-за засухи введен в 6 районах Башкирии
"(Принято решение - ИФ) ввести режим чрезвычайной ситуации на территориях муниципальных районов Абзелиловский, Баймакский, Зилаирский, Куюргазинский, Стерлибашевский и Хайбуллинский на период с 29 июля по 29 августа 2019 года и установить региональный уровень реагирования" - сказал сотрудник министерства.
Как сообщалось ранее, режим чрезвычайной ситуации с 29 июня 2019 года был введен в Баймакском районе и с 1 июля 2019 года в Хайбуллинском районе.
В 2018 году режим ЧС вводился в 19 районах Башкирии и г.Кумертау, где регистрировались опасные агрометеорологические явления (засуха, суховеи, ливневые дожди, град и порывистый ветер). В общей сложности пострадали посевы 223 сельхозпредприятий региона на площади 105,6 тыс. га. Аграрии оценивали ущерб хозяйств в 460 млн рублей. Объем компенсации ущерба сельхозпроизводителям превысил 238 млн рублей.
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