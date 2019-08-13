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Все уехавшие цыгане вернулись в пензенскую Чемодановку

© РИА Новости. Артём Коренюк
13 августа. Interfax-Russia.ru - Представители цыганских семей, зарегистрированные в селе Чемодановка Пензенской области и уехавшие после конфликта в июне, вернулись в свои дома.

"Все зарегистрированные цыгане - около 300 человек - вернулись в свои дома. Те, кто проживал без регистрации, не вернулись", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина во вторник.

Она добавила, что обстановка в населенном пункте спокойная, конфликтов нет, а власти контактируют с вернувшимися представителями цыган.

Ранее сообщалось, что цыгане стали возвращаться в Чемодановку в июле. Вернувшись домой, они занимаются уборкой своих жилищ и забирают домашних животных, о которых на время отсутствия хозяев заботились местные фермеры. Местные власти составят списки всех детей из цыганских семей, чтобы те посещали школу. Кроме того, в Чемодановке открылся пункт полиции.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

Как стало известно 17 июня, все проживающие там цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.

К своим родственникам в Волгоградскую область переждать конфликтную ситуацию приехали четыре-пять цыганских семей из Чемодановки, в Астраханскую область - 46 цыган.

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