Авария на магистральном водопроводе в Краснодарском крае ликвидирована

13.08.19 15:51

© РИА Новости. Юрий Лашов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Ликвидирована авария на сетях Троицкого группового водопровода в Краснодарском крае, оставившая без воды три города, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Авария на данный момент устранена. Сейчас осуществляется промывка сетей, система плавно заполняется. Уже к концу дня возобновится подача воды в город Крымск", - написал Кондратьев в микроблоге в твиттере.

"Жители Геленджика и Новороссийска начнут получать из городских систем воду ближе к полуночи", - добавил он.

Как сообщалось, Новороссийск, Геленджик и Крымск с прилегающими поселками поздно вечером в понедельник остались без воды из-за трещины на магистральном водопроводе диаметром 1220 мм. Для ликвидации аварии потребовалось остановить работу насосных станций. Ремонт аварийного участка водопровода планировали завершить к 18:00 мск.