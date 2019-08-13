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Пермский край ищет инвестора для строительства отеля за 1 млрд руб

© РИА Новости. Владимир Трефилов
13 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края объявило о начале отбора инвестпроектов строительства гостиничного комплекса в центре Перми, сообщила пресс-служба администрации и правительства региона.

Отбором инвестпроектов занимается краевое ГБУ "Агентство инвестиционного развития".

Дата окончания подачи заявок - 9 ноября 2019 года.

По данным пресс-службы, инвестор должен вложить в строительство гостиницы на площади 32 тыс. кв. м не менее 1 млрд рублей. Категория будущего отеля должна быть не ниже "четырех звезд", номерной фонд - не менее 130 номеров. Бренд, под которым будет работать отель, должен быть представлен не менее чем в трех странах мира и иметь в них не менее 30 гостиниц.

По желанию инвестора проект может быть дополнен зданиями административно-хозяйственного, делового и общественного назначения, отмечает пресс-служба.

Реализация инвестпроекта должна завершиться не позднее первого квартала 2023 года.

Планируется, что этому инвестпроекту может быть присвоен статус приоритетного. Такой статус позволит инвестору получить земельный участок в аренду без проведения торгов на срок до 5 лет, а также административную поддержку и консультирование.

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