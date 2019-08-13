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13.08.19 15:52
Пермский край ищет инвестора для строительства отеля за 1 млрд руб
Отбором инвестпроектов занимается краевое ГБУ "Агентство инвестиционного развития".
Дата окончания подачи заявок - 9 ноября 2019 года.
По данным пресс-службы, инвестор должен вложить в строительство гостиницы на площади 32 тыс. кв. м не менее 1 млрд рублей. Категория будущего отеля должна быть не ниже "четырех звезд", номерной фонд - не менее 130 номеров. Бренд, под которым будет работать отель, должен быть представлен не менее чем в трех странах мира и иметь в них не менее 30 гостиниц.
По желанию инвестора проект может быть дополнен зданиями административно-хозяйственного, делового и общественного назначения, отмечает пресс-служба.
Реализация инвестпроекта должна завершиться не позднее первого квартала 2023 года.
Планируется, что этому инвестпроекту может быть присвоен статус приоритетного. Такой статус позволит инвестору получить земельный участок в аренду без проведения торгов на срок до 5 лет, а также административную поддержку и консультирование.
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