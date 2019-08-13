Аэрофлот закрывает доступ в VIP-залы в регионах владельцам "золотых" карт

13.08.19 15:58

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 августа. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" закроет доступ в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска владельцам "золотых" бонусных карт, следует из информации на сайте перевозчика.

"С 15 августа 2019 года вводятся временные ограничения на доступ в бизнес-залы в аэропортах Архангельск и Магнитогорск для участников "золотого" уровня программы "Аэрофлот Бонус", - говорится на сайте.

В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что проход в VIP-залы останется доступен пассажирам, которые приобрели билет в бизнес-класс. Владельцам карт "золотого" уровня с билетами в салон эконом-класса в качестве компенсации будут начислены 3 тыс. миль.

На участниках премиальной программы "Аэрофлота" уровня Platinum нововведение не отразится, для владельцев "серебряных" карт привилегия не распространялось и до этого.

Изменение условий правил доступа в залы повышенной комфортности "обоснованно экономической целесообразностью", говорится в сообщении "Аэрофлота". По словам источника "Интерфакса", близкого к "Аэрофлоту", даже в небольших региональных аэропортах РФ доступ пассажира в бизнес-зал обходится перевозчику в среднем в 5-7 тыс. руб. При этом затраты авиакомпании "не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг, что подтверждается опросами пассажиров".

"В Европе затраты авиакомпании на обслуживание одного пассажира составляют в среднем от 25 евро. Если в бизнес-зале обслуживаются пассажиры крупнейших мировых авиакомпаний, то эта сумма может достигать 40 евро. При этом в аэропортах РФ такой логической связи не наблюдается", - говорит собеседник агентства.

В будущем "Аэрофлот" не исключает закрытие доступа к VIP-залам владельцам "золотых" карт и в других региональных аэропортах, где этот бизнес нерентабелен. "Аэрофлот продолжит анализировать свои затраты на предоставление этих услуг в тех аэропортах, где их стоимость выше, чем в Европе", - сказал источник.