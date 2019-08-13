МЧС: пробы грунта, воды и песка в Северодвинске и Неноксе соответствуют показателям нормы

13.08.19 17:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Лабораторные пробы грунта, речной и морской воды, песка из Северодвинска и Неноксы соответствуют показателям нормы, сообщила во вторник пресс-служба управления МЧС по Архангельской области.

"Начиная с 8 августа специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Северодвинску были проведены исследования проб грунта, речной и морской воды, песка из различных точек Северодвинска и поселка Ненокса. Лабораторный анализ показал, что все пробы соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что с 8 августа естественный природный фон в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, в Приморском и Онежском районах, в населенных пунктах Ненокса, Солза находился в пределах нормы.

"Замеры проб, выполненные независимыми экспертами, показали результаты, идентичные полученным специалистами центра гигиены и эпидемиологии по городу Северодвинску", - добавили в ведомстве.

По данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории РФ, мощность дозы гамма-излучения в Северодвинске во вторник составляет 10 микрорентген в час.

Росгидромет во вторник сообщил, что 8 августа в Северодвинске после ЧП на военном полигоне радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок мощности радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета.

Повышение радиационного фона в Северодвинске было кратковременным и не представляло опасности для населения, сообщил "Интерфаксу" во вторник экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

11 августа в интервью "Интерфаксу" Онищенко сказал, что чрезвычайное происшествие на военном полигоне в Архангельской области не требовало эвакуации населения. "Были приняты исчерпывающие меры, адекватные ситуации. Там были "коротыши" - короткоживущие элементы. Период их полураспада исчисляется минутами и часами. И объем был незначительный. Необходимости в эвакуации не было ни по каким признакам", - сказал Онищенко.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Ненокса - село в 40 км от Северодвинска. Относится к Ненокскому административному округу муниципального образования "Северодвинск". По данным за 2010 год, в Неноксе проживали 468 человек.