Размер ущерба от паводков для дорог Приамурья установит комиссия Росавтодора

13.08.19 17:15

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

13 августа. Interfax-Russia.ru - Комиссия федерального дорожного агентства (Росавтодор) приступила к оценке состояния дорожной сети Амурской области после наводнения и ливневых паводков, сообщает региональный Минтранс.

За помощью в оценке ущерба власти Приамурья обратились в Минтранс России. В регион прибыла рабочая группа Росавтодора, которая составит дефектную ведомость перечня объектов дорожного хозяйства, которые необходимо восстановить.

"Участие рабочей группы позволит в максимально короткие сроки оценить и подтвердить объемы разрушений и потребность в оказании поддержки из госбюджета, средства которой мы направим на восстановление дорожной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова главы областного Минтранса Александра Зеленина.

Перед приездом комиссии Росавтодора в пострадавших от наводнения районах Приамурья работали кураторы от Амурупрадора, они провели частичное обследование дорог местного и регионального значений.

"Взаимодействуя с региональными специалистами, комиссия должна провести расчет необходимых ресурсов для восстановления движения по поврежденным участкам автомобильных дорог и искусственным дорожным сооружениям на них, составить план-график проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Затяжные ливни и вышедшие из берегов реки стали причиной подтопления территорий 15 районов Амурской области. Из-за наводнения 25 июля введен режим ЧС. Помимо населенных пунктов и сельхозугодий в регионе серьезно пострадала дорожная сеть - размыто и подтоплено свыше 500 км дорог, разрушено 13 мостов.