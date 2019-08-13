Крупный пожар на продуктовом складе в Красноярске ликвидирован спустя сутки

13.08.19 17:24

© РИА Новости. Вадим Байдов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Пожарные потушили пожар на продуктовом складе в Красноярске, который произошел накануне вечером и распространился на площади 2,5 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону во вторник.

"Ликвидация пожара - в 20:17 по местному времени (16:17 мск) 13 августа", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером загорелся склад готовой продукции на территории рынка в Красноярске, горели пищевые продукты, огонь распространился на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Пожар был локализован через полтора часа. На проливку и разбор конструкций пожарным понадобилось более суток.

На тушение пожара от МЧС России привлекались 53 человека, 20 единиц техники.