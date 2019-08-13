Лесные пожары в трех заповедниках в Сибири локализованы

13.08.19 17:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Три лесных пожара удалось локализовать на особо охраняемых природных территориях в Иркутской области и в республике Бурятия, однако, по состоянию на вторник, на территориях заповедников и нацпарков по всей России продолжают действовать 11 пожаров, от которых выгорели уже 6 тыс. га, более половины этой площади приходится на леса, сообщили в Минприроды РФ.

"По состоянию на 13 августа, на особо охраняемых природных территориях федерального значения действуют 11 природных пожаров. Общая площадь (пройденная ныне действующими пожарами - ИФ) составляет 6 181 га, в том числе лесная - 3 204 га. На тушении задействовано 232 человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, локализовано два лесных пожара из трех в заповеднике "Байкало-Ленский" (Иркутская область). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 90,5 га.

Также локализован один лесной пожар в заповеднике "Джергинский" (Республика Бурятия). Ведется тушение еще двух. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 622 га. В национальном парке "Забайкальский" (Республика Бурятия) ведется тушение лесного пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 321,5 га. В заповеднике "Джугджурский" (Хабаровский край) действует лесной пожар. Общая площадь, пройденная огнем - 1 397 га.

"Развитие пожаров отслеживается посредством информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза и визуального наблюдения силами инспекторского состава ООПТ. Прироста площади не наблюдается. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - заявили в Минприроды.

Кроме того, в заповеднике "Витимский" (Иркутская область) ведется тушение двух природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3 520 га, 543 га лесная. В заповеднике "Баргузинский" (Республика Бурятия) ведется тушение двух лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем - 230,4 га.

Всего с начала 2019 года, по данным министерства, в России зафиксировано 212 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Площадь, пройденная огнем, составляет 65 232 га, в том числе лесная - 9 177 га.