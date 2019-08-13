Из-за закрытия неба: ущерб туротрасли Грузии из-за действий РФ оценили уже в $60 млн
  
Тайфун за тайфуном: уже четвертый циклон за три недели надвигается на Приморье
   
Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
13.08.19 17:47

Лесные пожары в трех заповедниках в Сибири локализованы

© РИА Новости. Александр Кряжев
13 августа. Interfax-Russia.ru - Три лесных пожара удалось локализовать на особо охраняемых природных территориях в Иркутской области и в республике Бурятия, однако, по состоянию на вторник, на территориях заповедников и нацпарков по всей России продолжают действовать 11 пожаров, от которых выгорели уже 6 тыс. га, более половины этой площади приходится на леса, сообщили в Минприроды РФ.

"По состоянию на 13 августа, на особо охраняемых природных территориях федерального значения действуют 11 природных пожаров. Общая площадь (пройденная ныне действующими пожарами - ИФ) составляет 6 181 га, в том числе лесная - 3 204 га. На тушении задействовано 232 человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, локализовано два лесных пожара из трех в заповеднике "Байкало-Ленский" (Иркутская область). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 90,5 га.

Также локализован один лесной пожар в заповеднике "Джергинский" (Республика Бурятия). Ведется тушение еще двух. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 622 га. В национальном парке "Забайкальский" (Республика Бурятия) ведется тушение лесного пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 321,5 га. В заповеднике "Джугджурский" (Хабаровский край) действует лесной пожар. Общая площадь, пройденная огнем - 1 397 га.

"Развитие пожаров отслеживается посредством информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза и визуального наблюдения силами инспекторского состава ООПТ. Прироста площади не наблюдается. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - заявили в Минприроды.

Кроме того, в заповеднике "Витимский" (Иркутская область) ведется тушение двух природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3 520 га, 543 га лесная. В заповеднике "Баргузинский" (Республика Бурятия) ведется тушение двух лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем - 230,4 га.

Всего с начала 2019 года, по данным министерства, в России зафиксировано 212 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Площадь, пройденная огнем, составляет 65 232 га, в том числе лесная - 9 177 га.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.08.19 16:59
ЦИК отказал в регистрации кандидатами в Мосгордуму Гудкову, Соловьеву и Кульневу
.
  13.08.19 14:33
Мосгорсуд проверит законность отказа Митрохину в регистрации кандидатом в МГД
.
  13.08.19 13:24
Кремль рекомендует получившим отказ в регистрации кандидатам идти в суд
.
  13.08.19 12:13
Глава ФоРГО Костин: протесты оппозиции в связи выборами в МГД будут угасать
.
  13.08.19 11:33
Мастер-классы и спектакли пройдут в Москве в рамках "Цветочного джема"
.
  13.08.19 11:21
Росреестр начал использовать беспилотники для земельного надзора в Москве
.
  13.08.19 09:17
Мэрия отказалась согласовать шествие 17 августа в поддержку кандидатов в МГД
.
  13.08.19 09:11
Девушка, пострадавшая при задержании 10 августа, отказалась от госпитализации
.
  13.08.19 08:48
Более 1,8 тыс. лифтов заменят в Москве до конца года
.
  13.08.19 08:16
Велопрокатом в Москве в сезоне-2019 воспользовались уже 3 млн человек


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket