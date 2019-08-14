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14.08.19 06:17
"МРСК Сибири" приступила к восстановлению поврежденной взрывами ЛЭП в Ачинске
Речь идет о восстановлении двух линий выдачи мощности с ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината "РусАла" (входит в АО "РусАл Ачинск") протяженностью 5 км. Работы ведут пять бригад энергетиков Красноярского и Кузбасского филиалов компании.
Ранее "МРСК Сибири" сообщала, что поврежденные линии являются резервными для потребителей Ачинска - отключений в результате инцидента не было.
Территория в месте нахождения воздушных линий электропередачи 110 кВ "Назаровская ГРЭС - ТЭЦ АГК" в настоящее время очищена от снарядов и их остатков, военные провели разминирование, сообщила пресс-служба.
Первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали.
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