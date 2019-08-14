"МРСК Сибири" приступила к восстановлению поврежденной взрывами ЛЭП в Ачинске

14.08.19 06:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты ПАО "МРСК Сибири" (работает под брендом "Россети Сибирь") приступили к проведению аварийно-восстановительных работ в Ачинском районе Красноярского края, где на прошлой неделе произошло две серии взрывов боеприпасов, говорится в сообщении компании.

Речь идет о восстановлении двух линий выдачи мощности с ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината "РусАла" (входит в АО "РусАл Ачинск") протяженностью 5 км. Работы ведут пять бригад энергетиков Красноярского и Кузбасского филиалов компании.

Ранее "МРСК Сибири" сообщала, что поврежденные линии являются резервными для потребителей Ачинска - отключений в результате инцидента не было.

Территория в месте нахождения воздушных линий электропередачи 110 кВ "Назаровская ГРЭС - ТЭЦ АГК" в настоящее время очищена от снарядов и их остатков, военные провели разминирование, сообщила пресс-служба.

Первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали.