Около 18,5 тыс. человек могут попасть в зону подтопления в Хабаровском крае

14.08.19 07:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 августа. Interfax-Russia.ru - При худшем сценарии развития паводковой ситуации в Хабаровском крае в зоне подтопления в Хабаровском крае могут оказаться 115 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.

"В (зону - ИФ) подтопления (могут попасть - ИФ) 115 населенных пунктов, 18 тыс. 468 человек, 3 тыс. 388 домов, 70 социальных объектов, это при условии развития самой неблагоприятной ситуации при прогнозе. Это то, что может произойти", - сказал Фургал в среду в Хабаровске на совещании по паводковой обстановке в регионе, которое проводит глава МЧС Росси Евгений Зиничев.

Губернатор Хабаровского края отметил, что при необходимости разместить людей из пострадавших от паводка районов планируется в 134 пунктах временного размещения (ПВР).

"Определены места для развертывания ПВР для приема граждан, всего 134 пункта вместимостью 15 тыс. 587 человек", - сказал Фургал.

По его словам, организовано возведение временных защитных сооружений в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Нанайском районе.

Правительство края принимает участие в комплексе мероприятий по минимизации последствий паводка, обеспечена полная мобилизация сил и средств, добавил глава региона.

Фургал отметил, что на территории Хабаровского края сохраняется режим ЧС регионального характера, введенный 29 июля.

"Гребень амурского паводка походит к Хабаровску и достиг уровня выше неблагоприятного явления, у села Елабуга Хабаровского района - категории опасного явления", - добавил губернатор.

По его словам, в восьми населенных пунктах четырех муниципальных образований края - Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах и Хабаровске - подтоплены 4 индивидуальных жилых дома, 23 приусадебных и придомовых участка, 136 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

Также подтоплены около 1,5 тыс. дачных участков, подтоплены дороги в семи населенных пунктах.