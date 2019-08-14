Около 60 жителей острова на Амуре не хотят покидать затопленные паводком дома

14.08.19 07:11

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

14 августа. Interfax-Russia.ru - 65 человек отказываются выезжать из своих домов на затопленных паводком острове Большой Уссурийский на Амуре в Хабаровском крае, сообщил в среду на совещании при главе МЧС Евгении Зиничеве в Хабаровске губернатор региона Сергей Фургал.

"У нас большая проблема в том, что люди не хотят выезжать. На сегодня на Большом Уссурийском 65 человек, детей нет, с детьми мы вывезли всех. Это вызывает серьезные дополнительные трудности. Нам нужно держать там мобильную бригаду спасателей, плавсредства. Будем обращаться к вам с вопросом, как эту ситуацию разрешать. Угроза жизни есть, а методики нет", - сообщил Фургал.

По его словам, власти столкнулись с проблемой, что после прошлого паводка в 2013 году людей из затопленных домов переселили в новые. Старые дома население оставило под дачи, что никак документально не оформлено и это вызывает трудности при борьбе с новым паводком.

"У меня будет обращение к вам - в случае компенсации или передаче сертификата на жилье необходимо передавать участки в собственность местного самоуправления", - отметил губернатор.