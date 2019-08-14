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14.08.19 07:11
Около 60 жителей острова на Амуре не хотят покидать затопленные паводком дома
"У нас большая проблема в том, что люди не хотят выезжать. На сегодня на Большом Уссурийском 65 человек, детей нет, с детьми мы вывезли всех. Это вызывает серьезные дополнительные трудности. Нам нужно держать там мобильную бригаду спасателей, плавсредства. Будем обращаться к вам с вопросом, как эту ситуацию разрешать. Угроза жизни есть, а методики нет", - сообщил Фургал.
По его словам, власти столкнулись с проблемой, что после прошлого паводка в 2013 году людей из затопленных домов переселили в новые. Старые дома население оставило под дачи, что никак документально не оформлено и это вызывает трудности при борьбе с новым паводком.
"У меня будет обращение к вам - в случае компенсации или передаче сертификата на жилье необходимо передавать участки в собственность местного самоуправления", - отметил губернатор.
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