Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна "Кроса"

14.08.19 07:29

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 августа. Interfax-Russia.ru - Примгидромет в среду распространил штормовое предупреждение из-за приближения мощного тайфуна "Кроса", который вызовет в Приморье ливни и может привести к наводнению.

"В связи с выходом мощного тайфуна "Крос" на северо-восточную часть Японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада края, ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днем на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные - 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении Примгидромета.

Дожди на побережье будут сопровождаться ветром 18-23 м/с, у мысов порывами до 28 м/с. Высота волн в заливе Петра Великого может достигнуть 2,5-3,5 метров, на участке Поворотный - Золотой до пяти метров.

Отмечается, что продолжительные дожди могут привести к формированию локальных резких подъемов уровней воды в реках края.

В настоящее время в северных районах края крае водность рек превышает норму в 1,5-2,5 раза.

"В связи с прогнозируемыми дополнительными интенсивными дождями на реках края создается угроза формирования большого наводнения, с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов (реки бассейнов Уссури и оз.Ханка) на 0,8-2.0 метра, на реках южных и восточных районов - до трех метров", - говорится в сообщении.